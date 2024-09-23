Бывший игрок «Ак Барса» подал на банкротство

В Арбитражный суд Республики Татарстан поступило заявление от хоккеиста Артема Лукоянова с просьбой признать его банкротом и списать долги в размере 23,6 млн рублей. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

В базе Федеральной службы судебных приставов указано, что казанский Ново-савиновский районный суд возбудил в его отношении шесть исполнительных производств на общую сумму 30,6 млн рублей. Они связаны с просроченной задолженностью по кредитным платежам. При этом суд пока не увидел основания для того, чтобы принять заявление Лукоянова о признании его несостоятельным. В сообщении уточнили, что спортсмен не предоставил доказательств внесения на депозит суда 25 тыс. рублей, которые нужны для выплаты вознаграждения финансовому управляющему.

Артем Лукоянов играл в составе «Ак Барса» в качестве нападающего с 2011 года. Летом 2024 года клуб и игрок не смогли договориться о новом контракте, после чего Лукоянов перешел в московский клуб ВХЛ «Юниссон».

Эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Нина Гукасова до этого рассказала «Газете.Ru», что закон не содержит прямого запрета на выдачу кредитов россиянам-банкротам, но обязывает заемщика предупреждать банк о своем статусе при оформлении кредитов в течение пяти лет. Если этого не сделать, банк имеет право отказать в выдаче займа. Впрочем, и по прошествии пяти лет банки неохотно выдают бывшим банкротам кредиты.

Ранее сообщалось, что Лукоянов дебютировал как футболист.