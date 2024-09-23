При поддержке «Роснефти» в Уфе состоялся десятый международный марафон

Около 10 тысяч человек из 30 стран и 220 городов России приняли участие в организованном «Роснефтью» десятом международном марафоне в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Официальным партнером спортивного мероприятия выступила АНК «Башнефть», которая входит в комплекс «Роснефти».

На старт вышли профессионалы и любители бега, преодолевшие одну из дистанций: 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км.

На финише каждый спортсмен получил эксклюзивную медаль, а самых быстрых легкоатлетов наградили памятными призами.

Команда «Башнефти» одержала победу в корпоративном зачете марафона.

Свои силы на дистанции в 200 метров попробовали также активисты «Движения Первых».

При поддержке «Башнефти» с 2017 года открыто более 30 крупных спортивных объектов в 16 районах Башкортостана.

Среди них — ледовые дворцы в Кумертау, Туймазах и Октябрьском, скейтпарк в Дюртюлях, стадион «Спартак» в Туймазах, а также физкультурно-оздоровительный комплекс «Жемчужина» в селе Булгаково Уфимского района.