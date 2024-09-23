Экс-полузащитник «Динамо» заявил, что «Спартак» не заслужил победу в дерби

Бывший полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака» заявил, что итоговая ничья выглядит закономерным и логичным результатом. Его слова приводит «Советский спорт».

«По тому, как складывалась игра, «Спартак» не заслуживал победы. Ничья закономерна. Спартаковцы могли более качественно распоряжаться мячом и спокойно довести игру до победного конца. А у «Динамо» все те же проблемы — неуверенная игра в обороне и множество потерь впереди», — заявил Семшов.

Встреча, проходившая на стадионе «Лукойл Арена» 22 сентября, завершилась со счетом 2:2. Счет в матче открыл форвард «Динамо» Константин Тюкавин на 3-й минуте матча. «Спартак» ответил забитыми мячами в исполнении костариканца Манфреда Угальде на 7-й минуте и аргентинца Эсекьеля Барко на 23-й минуте с пенальти. В середине второго тайма в составе «Динамо» на поле появился марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб, которому хватило семи минут, чтобы получить красную карточку. Оставшиеся в большинстве спартаковцы удержать победу не смогли — на 90+5-й минуте Тюкавин оформил дубль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что разозлился из-за судейства в игре со «Спартаком».