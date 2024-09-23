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Капитан «Спартака» ответил комментатору Орлову, призывавшему убрать его из клуба

Зобнин предложил комментатору Орлову написать письмо в «Спартак» о его контракте

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин в интервью «Чемпионату» заявил, что его не задевает критика комментатора Геннадия Орлова, призывавшего столичный клуб расстаться с ним.

По его словам, подобная критика абсолютно никак не влияет на него.

«Пускай напишет письмо руководству «Спартака», чтобы меня убрали (смеется). Его слова меня совершенно не трогают. Меня задевают слова главного тренера, если он мною недоволен. Все остальное, что про меня говорят — абсолютно по барабану», — заявил Зобнин.

Встреча, проходившая на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:2. Счет в матче открыл форвард «Динамо» Константин Тюкавин на 3-й минуте матча. «Спартак» ответил забитыми мячами в исполнении костариканца Манфреда Угальде на 7-й минуте и аргентинца Эсекьеля Барко на 23-й минуте с пенальти.

В середине второго тайма в составе «Динамо» на поле появился марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб, которому хватило семи минут, чтобы получить красную карточку. Оставшиеся в большинстве спартаковцы удержать победу не смогли — на 90+5-й минуте Тюкавин оформил дубль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что экс-капитан сборной Украины пожертвовал деньги жителям Курской области.

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