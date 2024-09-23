Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший тренер «Спартака» лидирует в чемпионате Италии

«Торино» экс-тренера «Спартака» Ваноли единолично возглавило таблицу Серии А

close
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли, возглавляющий в нынешнем сезоне «Торино», по итогам пятого тура чемпионата Италии по футболу единолично возглавляет турнирную таблицу.

В пяти матчах туринский коллектив сумел набрать 11 очков, одержав победу в трех матчах, сведя еще две игры к ничейному результату. Следом за ними в таблице расположился «Наполи», который под руководством Антонио Конте набрал 10 очков. Столько же баллов у «Удинезе», четвертое и пятое место между собой делят «Ювентус» и «Эмполи».

Паоло Ваноли стал главным тренером «Спартака» в конце 2021 года, сменив на посту португальского специалиста Руя Виторию. Летом 2022 года после победы в Кубке России итальянец покинул московский клуб, после чего его возглавил испанец Гильермо Абаскаль, которого в середине сентября 2024 года уволили из «Гранады».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее стал известен новый клуб Дениса Черышева.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами