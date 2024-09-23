Стало известно, насколько может выбыть основной вратарь «Барселоны»

Вратарю «Барселоны» Марку-Андре тер Штегену, который получил тяжелую травму в матче шестого тура чемпионата Испании против «Вильярреала», предстоит пропустить от восьми и более месяцев. Об этом сообщает интернет-портал Diario Sport.

По информации источника, неудачно приземлившийся после высокого прыжка немец повредил связки надколенника, что означает, что на их восстановление и последующую реабилитацию предстоит потратить большое количество времени. Наиболее вероятным на данный момент является вариант, при котором тер Штеген пропустит весь сезон-2024/25.

Совершить покупку нового вратаря «Барселона» сможет лишь в январе 2025 года, когда откроется зимнее трансферное окно переходов.

Марк-Андре тер Штеген получил травму колена в концовке первого тайма игры против «Вильярреала», не сумев покинуть поле самостоятельно. По ходу матча немца заменил Иньяки Пенья. Игра завершилась разгромной победой сине-гранатовых со счетом 5:1.

Ранее стал известен кандидат на замену тер Штегена в «Барселоне».