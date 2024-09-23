В ЦСКА рассказали о возможном подписании нового футболиста

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич может подписать контракт с московским ЦСКА уже на следующей неделе. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник.

«Обсуждается контракт по схеме 1+1. Пока что армейцы пытаются сбить зарплату — они не хотят платить много возрастному футболисту. Если все будет согласовано — Пьянич станет игроком ЦСКА во вторник или среду», — заявил источник.

34-летний Пьянич последние два года выступает за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Ранее в своей карьере он выступал за французский «Лион», испанскую «Барселону» и итальянские «Рому» и «Ювентус».

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» — 1:1. Счет в матче открыл форвард московской команды Рифат Жемалетдинов на 15-й минуте. Во втором тайме ответный мяч забил защитник казанской команды Егор Тесленко на 55-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает шестое место. После этого матча в их активе стало 14 очков. Лидирует петербургский «Зенит» с 23 баллами, вторым располагается «Краснодар» (21), третье место занимает «Локомотив» (18). «Рубин» занимает восьмое место, у них 11 очков.

В десятом туре ЦСКА сыграет на домашнем стадионе против грозненского «Ахмата». Встреча состоится 28 сентября и начнется в 14:00 по московскому времени. «Рубин» в гостях встретится с «Факелом». Они сыграют 27 сентября в 19:00 мск.

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