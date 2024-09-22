В «Пари НН» рассказали о возможной отставке Илича

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов заявил, что вопрос отставки главного тренера Саши Илича пока не обсуждался. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Все решения относительно Илича принимает совет директоров. Пока отставка не обсуждалась», — заявил Мелик-Гусейнов.

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» обыграл «Пари НН» со счетом 3:1. Счет в матче открыл форвард московской команды Дмитрий Воробьев на 20-й минуте. Вскоре уругваец Хуан Боселли счет сравнял — это случилось на 26-й минуте. Во втором тайме дубль оформил 19-летний полузащитник Алексей Батраков, забив на 65-й и 74-й минутах.

В турнирной таблице чемпионата России лидирует «Зенит». У них 23 очка после девяти матчей. «Локомотив» догнал «Краснодар» — у них по 21 баллу. «Пари НН» занимает 12-е место с семью очками.

В следующем туре нижегородцы в гостях сразится с «Оренбургом». Матч пройдет 27 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени.

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