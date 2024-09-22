Медведев заявил о том, что в России мало сильных футболистов

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что в России не так много сильных футболистов. Слова руководителя приводит Sport24.

«Конечно, в России сильные футболисты есть. Просто их не так много. Мы привлекли не случайных игроков, а тех, кто соответствует нашему игровому видению. Лучшие футболисты играют в чемпионской команде», — заявил Медведев.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы московского «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

В турнирной таблице чемпионата России лидирует «Зенит». У них 23 очка после девяти матчей. «Локомотив» догнал «Краснодар» — у них по 21 баллу.

Ранее Алексей Батраков заявил о готовности играть за сборную России.