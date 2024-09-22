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Футболист «Динамо» оценил игру Тюкавина в матче со «Спартаком»

Нгамалё: Тюкавин — отличный нападающий, который умеет забивать

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё высоко оценил выступление россиянина Константина Тюкавина в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком». Слова игрока приводит «Советский спорт».

»Тюкавин — отличный нападающий, который умеет забивать. Он забил два гола и мы сравняли счет. Кому на руку этот результат? Результат разделился», — сказал Нгамале.

Матч «Спартака» и «Динамо» завершился со счетом 2:2. Счет в матче открыл форвард «Динамо» Константин Тюкавин на 3-й минуте матча. «Спартак» ответил забитыми мячами в исполнении костариканца Манфреда Угальде на 7-й минуте и аргентинца Эсекьеля Барко на 23-й минуте с пенальти. В середине второго тайма в составе «Динамо» на поле появился марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб, которому хватило семи минут, чтобы получить красную карточку. Оставшиеся в большинстве спартаковцы удержать победу не смогли — на 90+5-й минуте Тюкавин оформил дубль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место. После этого матча в их активе стало 16 очков. «Динамо» располагается на строчку выше — они четвертые с 17 баллами.

Ранее ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ.

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