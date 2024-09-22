В «Спартаке» рассказали о состоянии травмированного Медины

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» заявил, что пока не ясно, сможет ли получивший травму Хесус Медина помочь команде в следующем матче против «Локомотива». Его слова приводит «Газета.Ru».

«По Медине у нас нет информации, что случилось. Мы бы хотели, чтобы он как можно быстрее восстановился и вернулся в строй, как и Маркиньос, у которого случилась трагедия в семье», — заявил Станкович.

Встреча, проходившая на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:2. Счет в матче открыл форвард «Динамо» Константин Тюкавин на 3-й минуте матча. «Спартак» ответил забитыми мячами в исполнении костариканца Манфреда Угальде на 7-й минуте и аргентинца Эсекьеля Барко на 23-й минуте с пенальти.

В середине второго тайма в составе «Динамо» на поле появился марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб, которому хватило семи минут, чтобы получить красную карточку. Оставшиеся в большинстве спартаковцы удержать победу не смогли — на 90+5-й минуте Тюкавин оформил дубль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Деян Станкович объяснил, почему «Спартак» упустил победу над «Динамо».