Президент ФШР заявил, что некоторые делегаты покинули зал перед голосованием о России

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассказал, что 60 делегатов покинули зал перед голосованием о снятии санкций с России. По его мнению, это стало ключевым моментом. Слова главы ФШР приводит «Матч ТВ».

«На делегатов было оказано очень много давления со стороны США и Украины. Ключевым был вопрос: как пройдет голосование — в открытом или закрытом режиме. Президент FIDE не сказал об этом. Как результат — 60 делегатов просто покинули зал. Это стало ключевым моментом», — заявил Филатов.

22 сентября генеральная ассамблея FIDE оставила в силе ограничения для российских спортсменов. Однако было решено допустить до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями.

В феврале 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, они выступают под флагом организации. Сборным России и Белоруссии запрещено выступать в турнирах под эгидой FIDE. В России и Белоруссии не проводятся официальные шахматные соревнования.

7 июня 2024 года комиссия по этике FIDE объявила о приостановлении членства Федерации шахмат России (ФШР) в организации на два года. Это было объяснено тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России. Решение вступает в силу через 60 дней после принятия.

Ранее в FIDE рекомендовали допустить детей из России до командных турниров.