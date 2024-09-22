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Станкович объяснил, почему «Спартак» упустил победу над «Динамо»

Станкович заявил, что у «Спартака» не получились всего 8 минут игры с «Динамо»

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» заявил, что его команда великолепно отыграла 90 минут, не сумев показать необходимого качества футбола лишь в компенсированное ко второму тайму время. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Действительно, я сам себе задаю вопрос, почему все так случилось. 90 минут все шло так, как мы хотели, все было хорошо, но последние восемь минут вышли не такими, какими бы мы хотели. К сожалению, вышло вот так. У меня есть несколько предположений, почему так случилось, но я пока оставлю их при себе. Жаль, что не получилось добиться результата в этой игре — это дерби, это очень важная игра для нас. Но в концовке мы могли и вовсе проиграть, у соперника был момент, чтобы забить», — заявил Станкович.

Встреча, проходившая на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:2. Счет в матче открыл форвард «Динамо» Константин Тюкавин на 3-й минуте матча. «Спартак» ответил забитыми мячами в исполнении костариканца Манфреда Угальде на 7-й минуте и аргентинца Эсекьеля Барко на 23-й минуте с пенальти. В середине второго тайма в составе «Динамо» на поле появился марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб, которому хватило семи минут, чтобы получить красную карточку. Оставшиеся в большинстве спартаковцы удержать победу не смогли — на 90+5-й минуте Тюкавин оформил дубль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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