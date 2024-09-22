Бывшая биатлонистка прокомментировала решение FIDE против ФШР

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова прокомментировала решение Международной шахматной федерации (FIDE) оставить в силе санкции против Федерации шахмат России (ФШР). Ее слова приводит «Матч ТВ».

«FIDE пытается сохранить лицо при плохой игре. Санкции оставляют, но хотят рассмотреть вопрос о допуске под национальным флагом детей и спортсменов с инвалидностью — хоть какая‑то уступка», — заявила Ишмуратова.

22 сентября генеральная ассамблея FIDE оставила в силе ограничения для российских спортсменов. Однако было решено допустить до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями.

В феврале 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, они выступают под флагом организации. Сборным России и Белоруссии запрещено выступать в турнирах под эгидой FIDE. В России и Белоруссии не проводятся официальные шахматные соревнования.

7 июня 2024 года комиссия по этике FIDE объявила о приостановлении членства Федерации шахмат России (ФШР) в организации на два года. Это было объяснено тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России. Решение вступает в силу через 60 дней после принятия.

Ранее в FIDE рекомендовали допустить детей из России до командных турниров.