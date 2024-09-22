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Джикия рассказал, когда выйдет на поле в составе «Химок»

Джикия: выйду за «Химки», как только почувствую готовность помочь команде

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Защитник подмосковных «Химок» Георгий Джикия заявил, что выйдет на поле только тогда, когда почувствует, что сможет принести пользу команде. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Не обидно, что не вышел на поле. Сейчас я не готов на 100% помочь команде. Как только буду чувствовать, что готов помочь, сразу это сделаю», — заявил Джикия.

30-летний футболист выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином».

В предыдущем сезоне Джикия провел всего 12 матчей за московский «Спартак» и не отметился в них голами и голевыми передачами. Сам футболист признался, что его точно не стоит ждать в Медиалиге, охарактеризовав свое вероятное появление там словом «невозможно».

Ранее тренер «Локомотива» рассказал, почему футболист Никита Салтыков не попадает в состав.

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