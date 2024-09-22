Стала известна причина отмены поединка бойца Волкова в UFC

Поединок между россиянином Александром Волковым и французом Сирилом Ганом в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), который был запланирован на 26 октября, не состоится. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам сообщили, что у Александра травма ноги. Насколько нам известно, бой попросили перенести. Но это не получится реализовать, поэтому сейчас Сирилу ищут другого соперника», — заявили в команде спортсмена.

В первый раз Волков и Ган встретились в июне 2021 года, и тогда французский боец одержал победу единогласным судейским решением — 50-45, 50-45, 49-46. Впоследствии Ган выиграл титул временного чемпиона UFC благодаря победе над Дерриком Льюисом, но затем уступил звание, потерпев поражение от Френсиса Нганну.

23 июня Волков одержал победу над соотечественником Сергеем Павловичем единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 29-28. После боя он подошел к Павловичу поблагодарить его, однако тот оттолкнул его.

До поединка, на дуэли взглядов, у спортсменов также произошла перепалка. Причиной для спора российских спортсменов стало обсуждение на тему того, кто из них первым примет бой. Остановить конфликт смог только глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт.

Волков провел в карьере 48 боев, одержав 38 побед. Павлович выходил в октагон 21 раз, одержав 18 побед при трех поражениях.

Ранее Сергей Павлович объяснил, почему толкнул Волкова после поражения на турнире UFC.