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В Госдуме назвали ожидаемым сохранение санкций против российских шахмат

Депутат Журова назвала ожидаемым сохранение санкций против российских шахмат

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РИА Новости

Решение Генассамблеи Международной шахматной федерации (ФИДЕ) оставить в силе санкции против российских шахмат является ожидаемым. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

«Конечно, это ожидаемо. Думаю, те, кто желал нас вернуть, были при голосовании в меньшинстве. Было сильное европейское лобби, которое не получилось переломить, так что исход предсказуем. Если бы вдруг случилось чудо, это был бы прецедент и скандал — не знаю, что бы устроили мировые политики тем, кто проголосовал за Россию», — сказала Журова.

Перед голосованием Совет ФИДЕ рекомендовал Генассамблее сохранить ограничения в отношении российских и белорусских шахматиство, однако допустить до участия в международных командных соревнованиях детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями. Соответствующее решение в итоге и было принято.

В феврале 2022 года ФИДЕ допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, они выступают под флагом организации. Сборным России и Белоруссии запрещено выступать в турнирах под эгидой ФИДЕ. В России и Белоруссии не проводятся официальные шахматные соревнования.

7 июня 2024 года комиссия по этике ФИДЕ объявила о приостановлении членства Федерации шахмат России (ФШР) в организации на два года. Это было объяснено тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России. Решение вступает в силу через 60 дней после принятия.

Ранее глава ФИДЕ Дворкович отказался вести заседание по вопросу допуска россиян.

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