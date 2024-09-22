Смородская рассказала, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки

Бывший президент футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская заявила, что, если российскому хоккеисту клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину не удастся побить рекорд Уэйна Гретцки, это не скажется на его величии в истории мирового хоккея. Слова экс-руководителя приводит «Матч ТВ».

«Саша — уникальный хоккеист. Большой талант и трудяга. Своей игрой он докажет, кто был прав, а кто нет. Если вдруг Овечкин не побьет рекорд Гретцки, это никак не скажется на величии Овечкина в истории мирового хоккея», — заявила Смородская.

В прошедшем сезоне НХЛ россиянин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее Овечкин впервые в карьере не попал в топ-50 хоккеистов по версии TSN.