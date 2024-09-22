Бывший гендиректор «Спартака»: профессионалам там тяжело

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что в красно-белом клубе тяжело работать профессионалам, передает «РБ Спорт» .

«Профессионалам там тяжело. Я не считаю себя абсолютным профи. Но человеку с периферии там непросто. Я привык работать чуть по-другому», — сказал Газизов.

Газизов занимал должность генерального директора московского клуба с июля по декабрь 2020 года.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится в воскресенье, 22 сентября, и начнется в 16:30 по столичному времени. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на пятой строчке, имея в активе 15 баллов. «Динамо» опережает «Спартак» на одно очко.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее Шамар Николсон порадовался возвращению в «Спартак».