Нигматуллин рассказал, есть ли вина Сафонова в пропущенном мяче за «ПСЖ»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не виноват в пропущенном мяче в матче Лиги 1 против «Реймса», передает «Спорт-Экспресс».

«Это точно не вина Сафонова. У вратаря всегда есть шанс выручить, но близкое расстояние было, достаточно сложно среагировать. В целом то, что он играет, уже здорово», — сказал Нигматуллин.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Мяч в ворота Сафонова в первом тайме забил Кейто Накамура.

Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Ранее Сафонов после дебюта за «ПСЖ» в Лиге 1 заявил, что ему нужно еще поработать.