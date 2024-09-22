Экс-футболист Гранат: «Динамо» в последних матчах вымучивало победы

Бывший футболист Владимир Гранат заявил, что в матче между московскими «Спартаком» и «Динамо» нет явного фаворита, передает «Чемпионат».

«В матче между «Спартаком» и «Динамо» не вижу явного фаворита. В дерби игра идет по-другому. Но «Динамо» в последних матчах вымучивало победы, а «Спартак» побеждал довольно уверенно», — сказал Гранат.

Игра состоится в воскресенье, 22 сентября, и начнется в 16:30 по столичному времени. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на пятой строчке, имея в активе 15 баллов. «Динамо» опережает «Спартак» на одно очко.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

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