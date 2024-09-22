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Дюбуа назвал себя гладиатором после победы над Джошуа

Боксер Дюбуа о победе над Джошуа: я гладиатор, остаюсь воином до самого конца

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Richard Pelham/Stringer/Getty Images

Британский боксер Дэниел Дюбуа прокомментировал победу над своим соотечественником Энтони Джошуа, назвав себя гладиатором, передает Sport24.

«Вам все еще скучно? Я гладиатор, просто остаюсь воином до самого конца. Я прошел долгий путь и благодарен, что нахожусь там, где оказался», — сказал Дюбуа.

Бой из 12 раундов проходил на лондонском стадионе «Уэмбли», Дюбуа отправил Джошуа в нокаут в пятом раунде. При этом с начала поединка будущий победитель активно нападал на противника. Сначала у Джошуа получалось избегать ударов, но в конце стартового отрезка он неожиданно оказался в нокдауне и, вероятно, не смог восстановиться. Его скорость и координация ухудшились, в третьем и четвертом раундах спортсмен снова был в нокдаунах. На пятой трехминутке Джошуа начал атаковать, но пропустил удар справа в подбородок и упал. Встать за 10 секунд ему не удалось, и поединок был остановлен.

Ранее легенда мирового бокса заявил о любви к России.

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