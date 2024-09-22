Сафонов о дебюте за «ПСЖ» в Лиге 1: мне нужно еще поработать

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов после своего дебютного матча в Лиге 1 против «Реймса» заявил, что ему нужно еще поработать, передает L'Equipe.

«Очень рад оказаться в «ПСЖ», но мне нужно еще поработать. Иногда моя команда нуждается во мне, и я буду готов выполнять свою работу», — сказал Сафонов.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Мяч в ворота Сафонова в первом тайме забил Кейто Накамура.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале 2024 года, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии» — 2:0.

Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Ранее экс-игрок сборной России оценил шансы Сафонова стать первым номером в «ПСЖ».