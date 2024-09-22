В «Атланте» описали Миранчука двумя словами

Пресс-служба клуба МЛС «Атланта» отреагировала в соцсетях на реализованный Алексеем Миранчуком пенальти в матче МЛС против «Нью-Йорка».

«Хладнокровный, спокойный Миранчук», — написала пресс-служба «Атланты».

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Также за «Атланту» забил Эдвин Москера. Точными ударами в составе «Нью-Йорка» отметились Данте Ванзейр и Элиас Маноэл.

Официально о трансфере российского полузацитника в «Атланту» было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

В следующем матче «Атланта» сыграет с «Филадельфией Юнион». Встреча состоится 29 сентября. Команды выйдут на поле в 2.30 по московскому времени.

Ранее Миранчук не заметил отсутствия флага России в анонсах к матчам.