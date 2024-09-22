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Фьюри о проигрыше Усику: меня несправедливо лишили девственности

Боксер Фьюри назвал поражение от Усика несправедливым

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Mateusz Porzucek/Global Look Press

Британский боксер Тайсон Фьюри в интервью iFL TV назвал несправедливым свое поражение от украинца Александра Усика.

«Ему подарили это решение против «Цыганского короля». Что есть, то есть, дело сделано. Но меня несправедливо лишили девственности», — сказал Фьюри.

Усик в ночь на 19 мая 2024 года победил британского боксера Тайсона Фьюри — поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой украинского спортсмена над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.

Украинский боксер после этой победы поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британский боксер во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Ранее Польская полиция отпустила на свободу Усика.

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