Миранчук забил второй мяч за «Атланту»

Российский футболист Алексей Миранчук, выступающий за клуб МЛС «Атланта», отличился забитым мячом в матче против »Нью-Йорк Ред Буллз».

Миранчуку удалось поразить ворота с пенальти.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Также за «Атланту» забил Эдвин Москера. Точными ударами в составе «Нью-Йорка» отметились Данте Ванзейр и Элиас Маноэл.

Официально о трансфере российского полузацитника в «Атланту» было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

Ранее тренер «Атланты» Роб Валентино назвал Миранчука выдающимся игроком. По его словам, опыт и умения Миранчука помогают команде прогрессировать.

Ранее гол Миранчука принес «Атланте» ничью с «Интер Майами» Лионеля Месси.