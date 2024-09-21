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Экс-футболист оценил игру Дзюбы за «Акрон»

Экс-футболист Деменко: я бы не говорил о неуверенности Дзюбы

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Dinamik/Wikipedia

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко оценил выступления нападающего Артема Дзюбы за тольяттинский «Акрон». Слова экс-игрока приводит «Vprognoze.ru».

«Я бы не говорил о неуверенности Дзюбы. В некоторых моментах, которые раньше бы Артем взял бы на себя, он думает более рассудительно: «Зачем я буду рисковать, когда могут отдать в более удобную позицию?» — заявил Деменко.

Дзюба подписал с «Акроном» контракт в последний день трансферного окна в России как свободный агент. В прошлом сезоне опытный нападающий выступал за московский «Локомотив». 36-летний форвард дебютировал за «Акрон» в матче чемпионата Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок» (3:0), сделав голевую передачу.

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» на выезде обыграл тольяттинский «Акрон» со счетом 5:2.

Джон Кордоба на 27-й минуте вывел «Краснодар» вперед. Через две минуты Эдуард Сперцян удвоил преимущество гостей. Стефан Лончар с передачи Артема Дзюбы отыграл один мяч на девятой минуте второго тайма, но Сперцян и Кордоба довели счет до разгрома. В самом конце матча Владимир Хубулов отыграл один мяч, но Никита Кривцов сразу восстановил преимущество «Краснодара» в три мяча.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 21 очко. Возглавляет таблицу «Зенит» — они выиграли свой матч девятого тура и в их активе стало 23 балла. «Акрон» занимает 11-е место, у них восемь очков.

Ранее Дзюба прокомментировал свои результативные действия в матче с «Краснодаром».

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