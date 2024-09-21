Бывший футболист «Спартака» призвал не вспоминать о Соболеве

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов призвал не вспоминать о нападающем Александре Соболеве, который перешел в петербургский «Зенит». Его слова приводит «Советский спорт».

«После ухода Соболева атака «Спартака» стала другой, интересной. Интересные взаимодействия. Зачем вообще вспоминать о Соболеве? Не нужно. Уже другая атака, которая нравится многим», — заявил Кечинов.

27-летний нападающий перебрался в «Зенит» в летнее трансферное окно из «Спартака», где он был отстранен от работы с командой после первого тура против «Оренбурга» (0:2). За переход форварда сборной России сине-бело-голубые заплатили порядка 10 млн евро. Соболев провел за «Зенит» два официальных матча, отметившись голевой передачей в игре Кубка России против «Рубина» (3:0).

17 сентября «Зенит» одержал победу в матче четвертого тура группового этапа Кубка России против «Рубина» со счетом 2:0. «Зенит» продолжает возглавлять группу D в Кубке России — теперь в их активе десять очков после четырех встреч.

Ранее Соболев назвал переход в «Зенит» главным вызовом в карьере.