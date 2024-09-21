Эксперт рассказал о шансах допуска на Олимпиаду-2026

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что российских спортсменов вряд ли допустят до Олимпиады-2026. Слова эксперта приводит «Матч ТВ».

«Меня интересует только полноценное участие. Наших спортсменов итак по полной унизили в Париже — не пустили на церемонии открытия и закрытия. Зачем это терпеть? Нужно ехать только с флагом и гимном. А полноценно нас вряд ли допустят», — заявил Васильев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в медальном зачете.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Церемония открытия соревнований запланирована на 6 февраля. Закроются Игры 22 февраля.

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