Стало известно, когда будет прооперирован получивший тяжелую травму хоккеист Кузьмин

Главный тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев» Виктор Козлов заявил, что получивший тяжелую травму Глеб Кузьмин будет прооперирован 23 сентября. Об этом специалист заявил на пресс-конференции.

«Глеба недавно перевезли в Москву. На понедельник у него запланирована операция. Он с нами, он большая часть нашей команды. Зная его характер, как он играет с душой, любит команду, вывесили свитер», — заявил Козлов.

17 сентября в ходе борьбы против защитника омского «Авангарда» Даррена Дица в середине второго периода Кузьмин потерял равновесие и врезался головой в борт. Хоккеист покинул лед на носилках, после чего был доставлен в больницу на обследование. «Салават Юлаев» выиграл ту встречу со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 27-летний Кузьмин забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. На данный момент башкирский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе десять очков после шести игр.

Ранее эксперт выразил надежду, что полученная травма не помешает жизни хоккеиста Кузьмина.