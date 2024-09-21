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Эксперт прокомментировал отстранение футболиста «Химок» Глушакова

Тренер Кирьяков: отстранение Глушакова — это рабочий момент

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Андрей Варенков/РИА Новости

Российский тренер Сергей Кирьяков заявил, что нет ничего странного в отстранении футболиста «Химок» Дениса Глушакова. По его мнению, это рабочий момент. Слова специалиста приводит «Чемпионат».

«Если отстранили, значит были основания. Может быть, это связано с раздутым составом. Отстранение Дениса — это рабочий момент. Он сам должен решать свое будущее. Если чувствует силы еще поиграть — пусть играет. Но, наверное, не в РПЛ, а в Первой лиге. Или уйти красиво», — заявил Кирьяков.

21 сентября «Химки» отстранили Глушакова от работы с основной командой.

Футболист выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

В текущем сезоне 37‑летний футболист провел восемь матчей за «Химки». В трех последних играх Глушаков дважды оставался в запасе и один раз не попал в заявку.

«Химки» вернулись в РПЛ после сезона в Первой лиге. Подмосковная команда в прошлом сезоне стала победительницей второго по силе дивизиона российского футбола. Красно-черные набрали 66 очков, на пять баллов обойдя ставшее вторым махачкалинское «Динамо», также завоевавшее прямую путевку в РПЛ.

Ранее Глушаков поддержал бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса.

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