«Зенит» обыграл «Факел» и вернулся на первое место в РПЛ

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» обыграл воронежский «Факел».

Встреча, проходившая на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 3:1. Счет в матче открыл форвард воронежской команды Евгений Марков, реализовав пенальти на 8-й минуте. До перерыва петербуржцам отличиться не удалось, а во втором тайме забили трижды. На 52-й минуте нападающий Матео Кассьерра восстановил равновесие, на 67-й минуте аргентинский новичок Лусиано Гонду вывел команду вперед, а окончательный счет установил полузащитник Александр Ерохин на 87-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» вернул себе первое место. После этой победы в их активе стало 23 очка. Вторым располагается «Краснодар», набрав 21 балл. «Факел» занимает 16-е место, у них пять очков.

В следующем туре два лидера чемпионата сразятся между собой. 28 сентября «Зенит» в гостях сыграет с «Краснодаром». Начало встречи — 19:30 по московскому времени.

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