В «Акроне» назвали лидера команды

Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев заявил, что нападающий Артем Дзюба обладает лидерскими качествами и способен сплотить команду. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Хочу отметить большую заинтересованность Артема. Он помогает команде — это очень важно, что футболист это делает. Дзюба лидер, он человек, который может сплотить. Он по‑хорошему добрый. Это важно и для него, и для команды», — заявил Тедеев.

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» на выезде обыграл тольяттинский «Акрон» со счетом 5:2.

Джон Кордоба на 27-й минуте вывел «Краснодар» вперед. Через две минуты Эдуард Сперцян удвоил преимущество гостей. Стефан Лончар с передачи Артема Дзюбы отыграл один мяч на девятой минуте второго тайма, но Сперцян и Кордоба довели счет до разгрома. В самом конце матче Владимир Хубулов отыграл один мяч, но Никита Кривцов сразу восстановил преимущество «Краснодара» в три мяча.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, набрав 21 очко. «Акрон» занимает 11-е место, имея в активе восемь баллов.

Ранее в «Краснодаре» назвали цели на сезон.