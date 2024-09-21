Дзюба прокомментировал свои результативные действия в матче с «Краснодаром»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что всегда постарается отдать передачу, если увидит партнера в лучшей позиции. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Почему не стал бить сам? Если вижу игрока в лучшей позиции — всегда отдаю передачу. По игре — нужно научиться, чтобы соперник забивал сам, а не мы давали шансы», — заявил Дзюба.

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» на выезде обыграл тольяттинский «Акрон» со счетом 5:2.

Джон Кордоба на 27-й минуте вывел «Краснодар» вперед. Через две минуты Эдуард Сперцян удвоил преимущество гостей. Стефан Лончар с передачи Артема Дзюбы отыграл один мяч на девятой минуте второго тайма, но Сперцян и Кордоба довели счет до разгрома. В самом конце матче Владимир Хубулов отыграл один мяч, но Никита Кривцов сразу восстановил преимущество «Краснодара» в три мяча.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, набрав 21 очко. «Акрон» занимает 11-е место, имея в активе восемь баллов.

Петербургский «Зенит» обгонит «Краснодар», если обыграет воронежский «Факел». Сейчас у команды Сергея Семака 20 баллов. Матч между «Зенитом» и «Факелом» состоится 21 сентября. На момент написания новости в матче стартовал второй тайм и «Зениту» удалось сравнять счет на 52-й минуте встречи — отличился Матео Кассьерра, счет стал 1:1.

Ранее в «Краснодаре» назвали цели на сезон.