В РПЛ сменился лидер

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» на выезде обыграл тольяттинский «Акрон».

Встреча завершилась со счетом 5:2.

Джон Кордоба на 27-й минуте вывел «Краснодар» вперед. Через две минуты Эдуард Сперцян удвоил преимущество гостей. Стефан Лончар с передачи Артема Дзюбы отыграл один мяч на девятой минуте второго тайма, но Сперцян и Кордоба довели счет до разгрома. В самом конце матче Владимир Хубулов отыграл один мяч, но Никита Кривцов сразу восстановил преимущество «Краснодара» в три мяча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, набрав 21 очко. «Акрон» занимает 11-е место, имея в активе восемь баллов.

Петербургский «Зенит» обгонит «Краснодар», если обыграет воронежский «Факел». Сейчас у команды Сергея Семака 20 баллов. Матч между «Зенитом» и «Факелом» состоится 21 сентября. Команды выйдут на поле в 16.30 по московскому времени.

В следующем туре чемпионата России «Краснодар» сыграет с «Зенитом», а «Акрон» померится силами с «Ростовом».

Ранее в «Краснодаре» назвали цели на сезон.