Бывший советник Федуна назвал Абаскаля посредственным тренером

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на увольнение Гильермо Абаскаля с поста наставника испанской «Гранады», назвав его посредственным специалистом, передает «Спорт-Экспресс».

«Посредственный тренер, выбранный в России спортивным директором, еще более посредственным, чем он сам», — сказал Камоцци.

В турнирной таблице Сегунды «Гранада» занимает 12-е место, набрав шесть очков. Лидирует в турнире «Леванте», набрав 11 баллов.

14 апреля 2024 года Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

Ранее Александр Мостовой пошутил на тему увольнения Абаскаля из «Гранады», назвав специалиста пустышкой.