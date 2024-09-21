Губерниев о том, почему летний ЧР по лыжным гонкам не показывают на ТВ: слишком жирно будет

Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал в своем Telegram-канале отсутствие ТВ-показа летнего чемпионата России по лыжным гонкам, заявив, что эти соревнования не надо транслировать.

«Не надо показывать соревнования, к которым спортсмены не готовятся. Это касается лыжников и биатлонистов. И всех остальных. Слишком жирно будет», — сказал Губерниев.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Церемония открытия соревнований запланирована на 6 февраля. Закроются Игры 22 февраля.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.

Ранее Губерниев обратился к Максиму Глушенкову после слов о сборной России.