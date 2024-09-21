Роман Широков назвал конкурентов «Зенита» в РПЛ

Бывший футболист сборной России Роман Широков заявил, что конкуренцию петербургскому «Зениту» в Российской премьер-лиге (РПЛ) могут составить четыре-пять команд, передает «Чемпионат».

«Составит конкуренцию «Зениту» тот, кто будет стабильно набирать очки. Есть четыре-пять команд у нас, которые способны это сделать. «Динамо», «Краснодар», «Спартак», наверное, в какой-то мере ЦСКА», — сказал Широков.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует петербургский «Зенит», набрав 20 очков. Второе место занимает «Краснодар», набрав 18 баллов, московский «Локомотив» отстает от «Краснодара» по дополнительным показателям.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее новичок «Спартака» высоко оценил уровень РПЛ.