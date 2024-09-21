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Экс-футболист Деменко ответил на вопрос, обыграет ли «Спартак» «Динамо» в матче РПЛ

Максим Деменко о матче «Спартак» — «Динамо»: результат будет непредсказуемым

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Александр Вильф/РИА Новости

Ветеран московского «Спартака» Максим Деменко заявил, что не видит фаворита в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и столичным «Динамо», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Красно-белые то выдают грандиозную игру, то, когда надо брать очки, «Спартак» этого не делает. Так что результат матча для меня непредсказуем», — сказал Деменко.

Игра состоится в воскресенье, 22 сентября, и начнется в 16:30 по столичному времени. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на пятой строчке, имея в активе 15 баллов. «Динамо» опережает «Спартак» на одно очко.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее новичок «Спартака» высоко оценил уровень РПЛ.

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