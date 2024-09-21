Экс-тренер сборной России заявил, что Овечкин не попал в топ-50 лучших игроков НХЛ из-за политики

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о непопадании форварда «Вашингтона» в топ-50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии TSN из-за политики, передает »ВсеПроСпорт».

«Здесь играют совершенно другие факторы. А именно то, что Саша никогда не отзывался плохо о своей стране и ее руководстве. Он всегда называл себя русским человеком», — сказал Плющев.

В прошедшем сезоне НХЛ россиянин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее стал известен вратарь, который чаще всех пропускал от Овечкина в НХЛ.