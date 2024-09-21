Экс-игрок сборной России оценил шансы Сафонова стать первым номером в «ПСЖ»

Бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков заявил, что голкипер Матвей Сафонов может стать первым номером во французском «ПСЖ», передает «Чемпионат».

«Думаю, у Матвея хорошие шансы заиграть там. Поэтому не удивлюсь, если он станет первым номером в «ПСЖ». Все данные для этого есть», — сказал Жирков.

Сафонов был куплен «ПСЖ» летом у «Краснодара» за 20 млн евро. На старте сезона он был дублером вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы, однако после травмы итальянца вышел в старте в матче первого тура Лиги чемпионов против испанской «Жироны», в котором «ПСЖ» одержал победу со счетом 1:0 благодаря позднему голу защитника Нуну Мендеша. Сафонов провел матч на «ноль» и действовал уверенно, оставаясь при этом на протяжении большей части встречи без работы.

В следующем матче «ПСЖ» сыграет с «Реймсом». Встреча состоится в рамках Лиги 1.

Ранее Дмитрий Булыкин высказался о конкуренции Сафонова с Джанлуиджи Доннаруммой в «ПСЖ».