Претендент на пост главы МОК пригласил РФ на съезд Международного союза велосипедистов

Глава Международного союза велосипедистов (UCI) и кандидат на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК) Давид Лапартьян пригласил представителей России на съезд UCI, который состоится в Цюрихе 27 сентября. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

«Из-за занятости у меня не получится приехать в Цюрих. У нас туда едет Виктория Лесникова, делегат от Европейского союза велосипедистов», — заявил Екимов.

16 сентября сообщалось, что претендентами на пост главы МОК стали Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, руководитель национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш.

Ранее шведский биатлонист Магнус Самуэльссон раскритиковал главу МОК Томаса Баха за позицию по России.