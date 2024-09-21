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Претендент на пост главы МОК пригласил РФ на съезд Международного союза велосипедистов

Претендент на пост главы МОК Лапартьян пригласил Россию на съезд UCI

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Global Look Press

Глава Международного союза велосипедистов (UCI) и кандидат на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК) Давид Лапартьян пригласил представителей России на съезд UCI, который состоится в Цюрихе 27 сентября. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

«Из-за занятости у меня не получится приехать в Цюрих. У нас туда едет Виктория Лесникова, делегат от Европейского союза велосипедистов», — заявил Екимов.

16 сентября сообщалось, что претендентами на пост главы МОК стали Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, руководитель национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш.

Ранее шведский биатлонист Магнус Самуэльссон раскритиковал главу МОК Томаса Баха за позицию по России.

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