Бывший тренер «Спартака» уволен из «Гранады»

Бывший наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль уволен из испанского клуба «Гранада», который выступает в Сегунде. Об этом сообщает сайт команды.

«Клуб желает ему удачи в профессиональном будущем, а также его тренерскому штаб», — говорится в сообщении.

В турнирной таблице Сегунды «Гранада» занимает 12 место, набрав шесть очков. Лидирует в турнире «Леванте», набрав 11 баллов.

14 апреля 2024 года Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

Ранее Абаскаль установил антирекорд «Гранады».