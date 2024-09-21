Стал известен вратарь, который чаще всех пропускал от Овечкина в НХЛ

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флери чаще всех пропускал от форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Флери пропустил 27 шайб в 46 играх.

На восьмом месте по этому показателю идет россиянин Сергей Бобровский. Он пропустил 16 шайб в 32 матчах. Замыкает десятку Андрей Василевский. Он провел против Овечкина 20 матчей, пропустив 11 шайб.

В прошедшем сезоне НХЛ россиянин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее Овечкин впервые в карьере не попал в топ-50 хоккеистов по версии TSN.