Дядя Джоковича стал главой сербского тенниса

Горан Джокович, дядя 24-кратного победителя турниров Большого шлема Новака Джоковича, избран президентом Теннисного союза Сербии (TSS). Об этом сообщает сайт организации.

«Моя цель — улучшить то, что мы начали делать. Основа всего — финансирование. Я хотел бы поблагодарить предыдущего президента Мирко Петровича и, конечно, президента Сербии Александра Вучича. Они помогли решить серьезную финансовую проблему, которая была у федерации», — сказа Горан Джокович.

Новак Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 99 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 98 из них выиграл в одиночном разряде.

В августе сербский спортсмен выиграл летние Олимпийские игры — 2024 в Париже и оформил Золотой карьерный «Шлем», для которого нужно завоевать трофеи Открытого чемпионата Австралии, «Ролан Гарроса», Уимблдона, Открытого чемпионата США и Олимпиады.

Ранее Джокович выпал из топ-3 рейтинга Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP).