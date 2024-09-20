Шведский биатлонист: у Баха слишком слабая позиция по России

Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон назвал Томаса Баха плохим президентом Международного олимпийского комитета из-за его слабой позиции по России, передает Sweden Herald.

«Считаю, что Томас Бах был плохим президентом для МОК. С нетерпением жду кого-то нового. Думаю, у него была слишком слабая позиция по отношению к России», — сказал Самуэльссон.

Выборы нового президента МОК пройдут в марте 2025 года.

Бах стал первым в истории немцем и первым олимпийским чемпионом, возглавившим МОК. В 1976 году Бах выиграл золото Олимпиады в командной рапире. Также Бах в 1977 году выиграл чемпионат мира в этой дисциплине.

16 сентября сообщалось, что претендентами на пост главы МОК стали Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, руководитель национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш.

Ранее в Госдуме рассказали, кого поддержат на выборах МОК.