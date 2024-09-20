Погребняк рассказал, побьет ли Дзюба рекорд РПЛ по системе «гол+пас»

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк заявил, что форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба побьет рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ) по системе «гол+пас», который принадлежит бывшему игроку московскому «Локомотива» Дмитрию Лоськову, передает «Чемпионат» .

«В чем мотивация Дзюбы? Побить рекорд Лоськова. Сможет ли он побить это достижение? Однозначно. Там же совсем немного осталось», — сказал Погребняк.

Нужно набрать еще девять результативных действий, чтобы побить достижение Лоськова (120+145).

Дзюба подписал с «Акроном» контракт в последний день трансферного окна в России как свободный агент. В прошлом сезоне опытный нападающий выступал за московский «Локомотив». 36-летний форвард дебютировал за «Акрон» в матче чемпионата Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок» (3:0), сделав голевую передачу на последний гол после выхода на замену. В кубковом матче против «Факела» (2:0) он вышел в стартовом составе и был замен, проведя на поле чуть больше часа, но не отметившись результативными действиями.

Ранее бывший игрок сборной России сказал, усилил ли Дзюба «Акрон».