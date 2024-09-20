Иностранный хоккеист надеется, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат выразил надежду на то, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки, передает Metaratings.ru.

«Овечкин — топовый русский хоккеист. У него замечательная карьера, впереди у него еще один крутой сезон. Надеюсь, он сможет побить рекорд Гретцки», — сказал Гернат.

В прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Овечкин заявил, что с каждым годом ему все сложнее и сложнее забивать.

Ранее Овечкин рассказал, как готовится побить рекорд Гретцки.