Новичок «Спартака» рассказал, что его удивило в России

Защитник московского «Спартака» Миенти Абена заявил, что в России его удивило гостеприимство , передает «Советский спорт».

«Удивило гостеприимство каждого, я этого не ожидал. Я пришел сюда, и каждый был рад меня видеть. Эта вещь особенная», — сказал Абена.

В своей карьере Абена выступал за нидерландские «Утрехт» и «Де Граафсхап», «Спартак Трнава», «Слован» из Словакии и венгерский «Ференцварош». В Венгрии он играл сначала под руководством бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова, а затем и нынешнего наставника «Спартака» Деяна Станковича.

19 сентября «Спартак» разгромил самарские «Крылья Советов» со счетом 4:1 в матче группового этапа Кубка России. Счет в матче открыл ямайский нападающий красно-белых Шамар Николсон уже на второй минуте. На 19-й минуте преимущество удвоил хавбек Роман Зобнин, еще один мяч самарцы забили в свои ворота — сделал это Кирилл Печенин на 41-й минуте. Во втором тайме «Крыльям» удалось отыграть один мяч. На 68-й минуте отличился форвард Владислав Шитов. Точку в матче поставил новичок красно-белого коллектива защитник Рикарду Мангаш на 89-й минуте.

Ранее гол нападающего «Спартака» Шамара Николсона «Крыльям» назвали заслуженным.