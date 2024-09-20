После матча с «Барселоной» Головина назвали лидером «Монако»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, заявил после матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, что россиянин является лидером команды, передает «РБ Спорт».

«Саша вышел и сделал то, что просил его тренер. Он усилил игру своими острыми действиями. Саша подтвердил свой высокий уровень и статус лидера команды», — сказал Клюев.

Игра прошла 19 сентября. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Матч начался с того, что защитник каталонцев Эрик Гарсия получил красную карточку на 11-й минуте. Через некоторое время, на 16-й минуте, французский форвард «Монако» Манес Аклуиш отличился. На 28-й минуте счет сравнял 17-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль. Победный мяч в этой встрече забил 18-летний футболист «Монако» Джордж Иленихена на 71-й минуте.

Головин вышел на поле в начале второго тайма.

Ранее Александр Мостовой назвал лучшего российского легионера.